"Precatório Fantasma": 10 suspeitos de fraude judicial contra vítimas de Goiás são capturados no Ceará

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) capturou, na manhã desta quarta-feira, 31, dez suspeitos de cometer crimes de fraude eletrônica e associação criminosa. Além destes, outro homem foi identificado e já estava recolhido no sistema prisional. De acordo com a PC-CE, os crimes eram praticados contra vítimas do estado de Goiás.

As capturas são resultado da operação "Precatório Fantasma", que ocorre em parceria com a Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), com apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), e cumpriu mandados na Capital e na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Os alvos são investigados por obterem dados de processos judiciais das vítimas e se passarem por advogados e servidores do Poder Judiciário. Eles pediam transferências bancárias alegando pagamentos de honorários e impostos necessários para a liberação de precatórios e alvarás. Ao todo, foram identificadas dezenas de vítimas em Goiás.