Revisão do Plano de Saneamento de Fortaleza custará R$ 7,4 milhões e conclusão é prevista para 2025

A consultoria para análise das necessidades do Município para que a meta seja alcançada será feita pelo consórcio TPF/Arcadis, com um orçamento de R$ 7,4 milhões e conclusão prevista para março de 2025.

A Prefeitura de Fortaleza lançou nesta terça-feira, 30, projeto para revisar e atualizar o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) . Objetivo é alinhar as diretrizes ao Novo Marco Legal do Saneamento Básico, que visa 99% da população brasileira com acesso à água tratada e 90% à coleta e tratamento do esgoto até o final de 2033.

Atividades por realizar:

•Mobilização social (lançamento, workshops, audiência pública)

•Diagnóstico participativo

•Prognósticos

•Plano de execução

•Relatório final

•Minuta do projeto de lei

Conforme Samuel Dias, secretário de Infraestrutura Municipal (Seinf), Fortaleza atualmente tem 90% do município com cobertura de fornecimento de água potável e cerca de 60% de cobertura de rede de esgoto.

“O plano é fundamental para que, nessa primeira fase de diagnóstico, possamos identificar o que deve ser feito e onde deve ser feito, garantindo eficiência e integração dos investimentos”, disse.

O secretário também pontuou que o Plano será um instrumento de diminuição da desigualdade na Cidade. “Messejana, que é o “segundo Centro” de Fortaleza, não tem sistema de esgotamento sanitário. Precisamos priorizar essas localidades e aquelas nas áreas periféricas. O plano servirá para estabelecer metas, que virarão lei municipal, sendo nosso principal instrumento de cobrança”, disse Samuel Dias.

O PMSB trata-se de uma obrigatoriedade do município, estabelecida no novo marco legal do Saneamento Básico (Lei nº 11.445/2007 com redação pela Lei nº 14.026/2020), na qual determina não apenas o planejamento e as funções do Poder Público, como também a gestão das empresas e concessionárias prestadoras desses serviços.