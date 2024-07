Praia do Futuro lota no último domingo de férias em Fortaleza

Praia do Futuro registra movimentação intensa no último fim de semana de julho; fluxo é maior do que o esperado Crédito: Samuel Setubal

O último domingo de férias do meio do ano movimentou as areias da Praia do Futuro. Barracas lotadas, sorriso no rosto e muita disposição para curtir o sol e o mar. Para quem quis - moradores locais, turistas e visitantes - e tinha poder econômico para tal, não faltou água de coco, cerveja gelada, peixe-frito e o tradicional caranguejo, uma das preferências do público.

Os ambulantes também aproveitaram o momento para ganhar uns trocados a mais no orçamento. Porção de camarão, lagosta, queijo coalho assado, bonés e até acessórios de eletrônicos, como capas de celulares, podiam ser achados facilmente. E não faltaram clientes. Os artesãos também se fizeram presentes com diversificadas obras de arte.

A disputa pelo pé na areia na beira do mar foi intensa. Quem chegou cedo, conseguiu um lugar ao sol. A professora Tatiana Campos foi uma das que compareceu no começo da manhã e conseguiu um espaço mais privilegiado para aproveitar o acolhimento da natureza que Fortaleza oferece. Mesmo com movimentação intensa, banhistas conseguem aproveitar Praia do Futuro Acompanhada das filhas Mariana, de 12 anos, e Júlia, de 9 anos, assim como do marido Elton Moura, ela conta que ficou encantada com a estrutura que as barracas oferecem para as crianças.