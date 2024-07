Homem é preso em flagrante por adulterar sinal identificador de veículo em Fortaleza

Um homem de 23 anos foi preso em flagrante na Avenida César Cals, em Fortaleza, por crime contra a fé pública. O indivíduo foi capturado na manhã desta sexta-feira, 26, e estava sendo procurado criminalmente por adulterar sinal identificador de veículo, conforme informações da Polícia Federal (PF).

Prisão foi coordenada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (Ficco/CE), em ação conjunta com a equipe do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), da Polícia Militar do Ceará (PMCE).