Homem morre após ser atingido por golpes de faca em via pública em Várzea Alegre

Um homem de 30 anos morreu após ser atingido por golpes de faca em via pública no município de Várzea Alegre, a 446, 48 quilômetros de Fortaleza, na madrugada deste sábado, 27. Nenhum suspeito do crime foi preso e ainda não há informações da motivação do caso.

No local, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e colheram as primeiras informações para a apuração sobre o caso. O crime foi registrado na Delegacia Regional de Iguatu, unidade plantonista da PC-CE responsável pela área.

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, em nota, que a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) apura o caso como homicídio doloso, quando há intenção de matar.