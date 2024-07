Homem é preso com armas, 200 munições e 700 gramas de drogas em Fortaleza

Uma denúncia à Polícia Militar do Ceará resultou na prisão do suspeito nessa sexta-feira, 26, no bairro Vila Velha, na Capital

Um homem de 19 anos foi preso pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) suspeito de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Com ele, foram apreendidas duas pistolas calibre 9mm e quase 700 g de cocaína e crack. A prisão aconteceu na tarde dessa sexta-feira, 26, no bairro Vila Velha, em Fortaleza.

Os agentes de segurança chegaram até o rapaz após uma denúncia em que apontava que o suspeito estava em posse de armas de fogo e drogas em um imóvel na região. Ao chegar no local, uma equipe do Comando Tático Motorizado (Cotam) cercou o local e realizou a prisão do homem.

O armamento e os entorpecentes foram apreendidos do local. O caso foi levado ao 17º Distrito Policial, da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), no bairro Vila Velha. Na unidade, foi instaurado um inquérito policial para investigar o caso.