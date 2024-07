Homem é preso em Pernambuco suspeito de envenenar a filha recém-nascida

Após o envenenamento, a vítima foi socorrida a um hospital, mas não sobreviveu. Exames realizados na unidade comprovaram que o leite ingerido pela bebê continha veneno. As informações são do UOL.

De acordo com o delegado do caso, Sérgio Ricardo, um saco com vestígios do veneno foi encontrado pela Polícia e teria sido usado pelo preso para o assassinato. Os investigadores também encontraram vestígios de chumbinho nas sobras de leite que ficaram dentro da mamadeira dada para a criança.

Conforme divulgado pelo portal, o preso teria se aproveitado do banho da mãe da criança para envenenar o leite da filha. Em depoimento, a mulher, que não teria participação mo crime, afirmou que Charles não queria o nascimento da bebê e tentou convencê-la a abortar.

Charles também não mora com as vítimas e teria se reaproximado da família apenas no final da gestação. O homem confirmou à Polícia que preparou o alimento da neném, mas negou ter colocado o veneno.