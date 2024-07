Homem acusado de matar o próprio tio em Fortaleza é condenado a 20 anos de prisão

O réu Ewerton Jhordan Neris Soares foi condenado a 20 anos e três meses de prisão pelo assassinato do próprio tio. A condenação foi proferida pelo Conselho de Sentença da 4° Vara do Júri de Fortaleza, nessa quarta-feira, 24.

Crine aconteceu em abril do ano passado, no bairro Vicente Pinzón, na Capital. De acordo com os autos, Ewerton foi até a residência do tio e passou a xingá-lo, pois não concordava que ele morasse na casa de sua mãe.

O réu teria invadido o local com uma faca e passado a desferir golpes na vítima, que chegou a ser socorrida, porém não resistiu. Segundo relatos de vizinhos, Ewerton era uma pessoa problemática, quando utilizava drogas, ficava incontrolável, agitado e muito agressivo.