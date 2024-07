Fortaleza tem 22 trechos de sua orla próprios para banho no último fim de semana de férias

Fortaleza conta com 22 trechos próprios para banho neste fim de semana Crédito: Divulgação/Semace

No último fim de semana de férias, Fortaleza conta com 22 trechos da orla próprios para o lazer dos banhistas. A informação foi divulgada no boletim de balneabilidade da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) nesta sexta-feira, 26. O setor leste de Fortaleza - que compreende as praias do Futuro, do Titanzinho, Abreulândia e Sabiaguaba – está com seus 13 trechos próprios para banho. Já o setor Centro – que compreende as praias do Mucuripe, Meireles e Praia de Iracema – conta com apenas sete trechos adequados, sendo na Praia do Mucuripe, ao lado do Mercado dos Peixes até a altura da Estátua Iracema do Mucuripe, na Praia do Meireles da altura da av. Desembargador Moreira, próximo à Feirinha da Beira Mar até a av. Almirante Tamandaré. Próximo à Ponte Metálica. A praia dos Crush está imprópria para lazer neste fim de semana.