Morre radialista e jornalista Colombo Sá, aos 87 anos

O radialista e jornalista Colombo Sá morreu, aos 87 anos, nesta sexta-feira, 26, em Fortaleza. O comunicador foi criador e apresentador do programa radiofônico “Clube dos Tetéus”, com o slogan “Não dorme ninguém”. O sepultamento do radialista está previsto para este sábado, 27, a partir das 8 horas, no cemitério São João Batista, no Centro da Capital.

O jornalista passou por pelo menos seis rádios com atuação no Ceará, entre elas Uirapuru, Dragão do Mar, Ceará Rádio Clube, Verdes Mares, Assunção Cearense e Cidade AM.

A Associação Cearense de Imprensa (ACI) divulgou, nesta sexta-feira, uma nota de pesar lamentando a morte do jornalista e radialista Colombo Sá, que foi sócio da ACI desde 3 de outubro de 1957.