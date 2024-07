Operação prende dez pessoas suspeitas de tráfico de drogas e homicídios no Jangurussu

Prisões são resultados de uma investigação de homicídio registrado na região em janeiro do ano passado. Uma coletiva de imprensa da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) sobre a operação foi realizada na manhã desta sexta-feira, 26, em Fortaleza

Durante a operação, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão e sete mandados de prisão preventiva por integrar organização criminosa. O delegado do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Leandro Matos, informou que, durante os mandados de buscas, foram realizadas algumas prisões em flagrantes, sendo um deles de um homem, de 48 anos, apontado como armeiro do grupo.

Dos dez presos, cinco estavam cumprindo pena em unidades prisionais no Estado, sendo um deles, um homem de 32 anos, apontado como chefe do grupo criminoso e mandante das ações criminosas na região do Jangurussu. Os outros quatro homens reclusos possuem 25, 26, 29 e 36 anos. Não foi informado como os demais atuavam no grupo mesmo presos.

No momento da prisão, ele resistiu ao cumprimento do mandado e foi autuado na delegacia pelos crimes de resistência, desacato e por integrar organização criminosa. Também no Grande Jangurussu, dessa vez no bairro Sítio São João, um homem de 32 anos foi preso. Ele estava em porte de um celular roubado, sendo preso pelos crimes de receptação e integrar organização criminosa.

Na relação dos presos em flagrante, o último foi um homem, de 26 anos. Ele foi autuado pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e por integrar organização criminosa. A operação foi coordenada pela 3ª delegacia do DHPP com apoio da 1ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª e 11ª delegacias da DHPP, do Núcleo Operacional e Núcleo de Inteligência do DHPP.

Homícidio deu inícios as investigações do grupo

Um homicídio registrado em janeiro do ano passado que vitimou Marcelo Henrique Batista Silva, de 18 anos, no bairro Conjunto Palmeiras, no Grande Jangurussu, em Fortaleza, deu início às investigações do grupo criminoso com atuação na região. O homicídio foi ordenado por uma liderança local que fazia parte do coletivo criminoso.

De acordo com o delegado da DHPP, Leandro Matos, esse foi o grande fator para o início das investigações. “Nós chegamos a essa liderança e a partir daí houve o desdobramento. Por isso, nós conseguimos prender não só a liderança, que por sinal já estava presa, como os demais que estavam interligado”, informa.

Ainda segundo Leandro, o avanço da operação também contou com a colaboração de populares da região por meio de informações sobre o grupo. A denúncia do caso no Ministério Público do Ceará (MPCE) informa que seis pessoas foram denunciadas pela morte do jovem, onde a vítima foi espancada até a morte por integrantes da facção Guardiões do Estado (GDE) que agem na comunidade do Jagatá.

O mandante do crime foi identificado como Júlio César Moreira Da Silva, o “Julim Palhaço”, conforme denúncia do MPCE. O mandante ficou irritado após a vítima ter roubado dentro da própria comunidade — Jagatá — e teria ordenado a morte dele.