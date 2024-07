Operação cumpre 11 mandados de prisão em Fortaleza contra grupo criminoso

Uma operação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), deflagrada nessa quinta-feira, 25, resultou no cumprimento de 11 mandados de prisão em Fortaleza. Sete pessoas foram presas preventivamente e quatro em flagrante suspeitas de associação a um grupo criminoso com atuação na região do Grande Jangurussu.

De acordo com a PC-CE, os presos são investigados por tráfico de drogas, diversos homicídios e tentativas de homicídios. Entre os alvos, há um homem de 32 anos apontado como líder do esquema, que já estava preso.