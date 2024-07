Banhista some na Praia do Meireles, em Fortaleza, nesta quarta-feira, 24

Diligências de busca e salvamento estão sendo realizadas pelo Corpo de Bombeiros do Ceará (CBMCE)

Crédito: Reprodução/Leitor Via Whats App O POVO

Um banhista sumiu na tarde desta quarta-feira, 24, na Praia do Meireles, em Fortaleza. Informações preliminares apontam que o jovem sumiu após possível afogamento na região.

Na ocasião, um amigo do banhista solicitou ajuda a policiais militares na região, que acionaram a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) para dar início às diligências de busca e salvamento no local.

O rapaz, de 15 anos, informou que o banhista é morador do município de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), e que ele foi arrastado pela correnteza. A ocorrência foi registrada próximo as vias Manuel Jacaré e Travessa Senador Machado, no Meireles.