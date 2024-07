Acusado de matar eleitor de Lula em Cascavel vai a júri popular

O acusado de assassinar Antônio Carlos da Silva de Lima, de 39 anos, após uma briga por divergência política em Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza, será submetido a júri popular. A vítima perfurada por uma faca após afirmar que votaria em Luiz Inácio Lula da Silva (PT), então candidato à presidência. O crime ocorreu em setembro de 2022, às vésperas das eleições presidenciais.

A decisão foi anunciada pelo juiz da 1ª Vara da Comarca de Cascavel.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O crime ocorreu quando o acusado, Edmilson Freire da Silva, com 59 anos à época, entrou em um bar localizado no município e perguntou: “Quem é o eleitor do Lula?”. Antônio, por sua vez, respondeu que votaria no petista.