Homem é preso por estupro de adolescente e roubo de carro em Tianguá

Um homem de 31 anos foi preso em Tianguá, a 318 quilômetros de Fortaleza, nessa sexta-feira, 19. Ele é suspeito de estuprar uma adolescente. Ele teria roubado o carro de um cliente da oficina em que trabalha para cometer o crime.

Conforme a Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE), uma equipe da 1ª Companhia Independente do 3º Comando Regional (1ª CIPM/ 3º CRPM) recebeu a informação de que um homem em um carro havia abordado uma jovem utilizando uma arma de fogo para intimidá-la. Ele teria levado a adolescente para um matagal, a estuprado e a libertado em seguida.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Pelas câmeras de segurança, os PMs visualizaram o carro do suspeito e, por meio do sistema Agilis da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS), conseguiram ver registros do automóvel sendo rebocado.