Cerca de 1,2 kg de cocaína mascarada como creatina é apreendida no Aeroporto de Fortaleza

Cerca de 1,2 quilo (kg) de cocaína e 20 espelhos de identidade em branco do estado do Maranhão foram apreendidas no Aeroporto de Fortaleza, localizado no bairro Serrinha, na manhã desta quinta-feira, 25. Os materiais saíram de São Paulo e tinham Juazeiro do Norte e a Capital como destinos.

A cocaína foi declarada e dissimulada como creatina, um suplemento muscular. Apesar da tentativa de esconder a droga, Thor e Symon, os agentes caninos da Receita Federal, identificaram a substância.