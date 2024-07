Fortaleza Bilíngue abre inscrições para cursos em sete idiomas

As vagas são para os crusos de línguas como inglês, espanhol, japônes e alemão. Aulas serão ministradas em agosto na embaixada bilíngue, no bairro Aldeota

Os interessados ​​em participar têm até o dia 29 deste mês para se inscreverem no site do Fortaleza Bilíngue . Podem participar do programa jovens a partir de 15 anos que moram em Fortaleza.

O programa Fortaleza Bilíngue está com inscrições abertas para cursos gratuitos de idiomas e sessões presenciais que serão realizados em agosto. Os cursos oferecidos são de inglês, espanhol, alemão, francês, japonês, italiano e coreano. As aulas serão ministradas na Embaixada Bilíngue, localizada no bairro Aldeota, na Capital . Ao todo, são ofertadas 300 vagas.

“É importante ressaltar que todos os cursos e secretarias oferecidos serão gratuitos, com carga horária de 48 horas para os cursos, já que as secretarias terão de 12 a 16 horas. O candidato no momento da inscrição poderá ver o horários e dias de aulas, com previsão de início e término”, informou o coordenador do Fortaleza Bilíngue, Hugo Holanda.

Além dos cursos presenciais, o Fortaleza Bilíngue conta com o programa Geração bilíngue que visa levar jovens para intercâmbio no exterior. “Recentemente 23 jovens embarcaram para Manchester com tudo pago pela Prefeitura de Fortaleza. Esses jovens são da Escola Municipal de Educação, fizeram cursos de programação e no final do ano, durante o encerramento, apresentaram proposta de inscrição na feira Tech, e os melhores resultados ganharam uma vaga em troca”, disse Hugo.

O coordenador destaca ainda que durante o intercâmbio eles ficaram em residências nativas onde puderam vivenciar a cultura de outros países, aprender o idioma e até estudar em uma das mais renomadas escolas que recebem intercambistas do mundo todo.