Laboratório Artes e Micropolíticas Urbanas da UFC lança novo livro

A edição física será lançada durante o VI Seminário Internacional de Artes e Seus Territórios Sensíveis (Siats), que será realizado entre os dias 25 e 30 de novembro em Fortaleza. A versão digital do livro já está disponível gratuitamente no site da Editora PPGART e no portal Lamur.

O Laboratório de Artes Urbanas e Micropolítica (Lamur), vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade Federal do Ceará (UFC) lançou o livro "Escritas Cobogó - Invenção de Si, Cidades e UniverCidades" . A obra é resultado de uma colaboração entre acadêmicos, artistas e pesquisadores, explora formas de experimentação entre as artes e as ciências.

Dividido em três seções principais – “Escrever com, Escrever com Cidades / Escreva Cidades Com e Escreva com UniverCidades / Escrever UniverCidades Com", – o livro propõe uma reflexão profunda sobre como as práticas de escrita coletiva podem influenciar e transformar a dinâmica das cidades e das universidades.

Cada seção é um convite para explorar as possibilidades de criação colaborativa, destacando a importância da criatividade e da inovação no meio acadêmico e no contexto artístico.

Segundo a coordenadora do Lamur, Deisimer Gorczevski, o livro é um desdobramento da pesquisa "Fortalezas Sensíveis: Escritas com as Cidades" (2020-2024), que tinha em sua proposta o convite a ocupar a Cidade com o intuito de experimentá-la, marcá-la com pensamentos, descrevê-la, senti-la, cartografá-la e escrevê-la.