Cascavel deve receber primeiro centro especializado em autismo

Inclusão, conscientização e igualdade são os pilares que erguem a primeira Unidade de Convivência do Autista (UCA) do município de Cascavel, a 62,9 km de Fortaleza. Conforme a prefeitura, a obra, em andamento desde 16 de novembro de 2022, deve ser concluída em janeiro do próximo ano. O investimento total destinado ao espaço será de mais de R$ 2 milhões.

De acordo com a Prefeitura de Cascavel, todos os serviços prestados na nova UCA serão disponibilizados à população de forma gratuita. O espaço contará com equipes interdisciplinares de neuropediatra, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicopedagogo, psicólogo, fisioterapeuta e enfermeiro.

Ainda segundo o município, a expectativa é de que, mensalmente, entre 250 e 300 pessoas sejam atendidas no equipamento. A secretaria responsável pela gestão do espaço após a conclusão das obras ainda não foi definida.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nessa segunda-feira, 3, o deputado federal Idilvan Alencar (PDT-CE) anunciou a destinação de emenda parlamentar no valor de R$ 1 milhão para a construção do prédio, que está sendo implantado no bairro Espaço Nobre, próximo à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Irmã Silveira. Os recursos da emenda também foram destinados pela deputada estadual Luana Ribeiro (Cidadania-CE).

Idilvan Alencar destaca a preocupação com as pessoas que lidam com o transtorno do espectro do autismo (TEA) e seus familiares, pois, ao receberem o diagnóstico, não sabem a qual entidade recorrer para buscar atendimentos especializados.

“Fiquei impactado com os relatos dos pais de autistas sobre o sofrimento que é o momento do diagnóstico, de uma vida inteira dedicada ao cuidado. É uma situação muito difícil, as escolas também não estão prontas para receber pessoas com o espectro, entre outras dificuldades", relata o deputado.

O equipamento será o primeiro implantado no município especializado no atendimento e na promoção do bem-estar das pessoas com TEA. Para Idilvan, a UCA fará grande diferença para amenizar as adversidades enfrentadas por pessoas autistas.

“É da mais alta relevância para que mais municípios sigam esse exemplo. É preciso não só celebrarmos o dia 2 de abril (Dia Mundial de Conscientização do Autismo), mas também destinarmos investimentos e desenvolver políticas públicas voltadas ao assunto”, afirma.

Sobre o assunto Dia do Autismo: Musicoterapia estimula habilidades sociais e de comunicação

Adolescência e autismo: aceitação e suporte tornam o período menos conturbado

Atendimento do INSS a pessoas com autismo no Acre vira alvo do MPF

Tags