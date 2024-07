Território retomado pelo povo Anacé em Caucaia é alvo de dois ataques

Barracas foram depredadas nos ataques, de acordo com os moradores do território Crédito: Divulgação/Povo Anacé

“Eles esboçaram as armas, mostrando o seu poder bélico e ameaçando a todo instante a população daqui. Disseram que nós quebramos acordos, mas eles quebraram primeiramente, ao tentar danificar os cemitérios que aqui haviam, com uma patrol e com aqueles carros de arado”, pontua o cacique. As famílias foram expulsas do local intitulado pelos Anacés como “Parnamirim”. Segundo os indígenas, agentes do Comando de Prevenção e Apoio às Comunidades (Copac), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), foram ao local durante o dia de quinta, 18, mas quando os PMs saíram para fazer uma ronda, os ataque foram reiniciados.

"Só deu tempo ela [a Copac] sair que eles [os encapuzados] começaram de novo. [...] Quando eles vêem a Polícia, eles todos correm. Quando a Polícia sai, eles voltam todos e ficam ameaçando. Quando percebem que alguém passa para lá, eles começam a atirar", contou uma das moradoras que teve a casa destruída. Os indígenas ainda contam que animais como vacas e cavalos foram colocados no território em disputa, a fim de destruir as plantações deles. De acordo com Elber Anacé, as 46 famílias que habitam na aldeia vivem da sustentabilidade da lagoa, da terra e da mata. No entanto, em detrimento das ações de desmatamento, os moradores não dispõem totalmente do sistema agrícola. Áurea Anacé, liderança indígena, explica que as famílias continuarão na resistência.

“Não é justo eles saírem, eles continuam na resistência, queriam que saíssem, mas não vão sair, estão lá e vão continuar. Sei que é perigoso, coloca a minha vida, a do cacique e a dos demais em risco, mas vamos pedir a Deus que dê tudo certo”, compartilha. Ainda conforme Áurea, a suspeita é de que o ataque tenha sido articulado por um posseiro da região.

A Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) foi contatada pelo O POVO na noite dessa quinta, 18, para esclarecer quais medidas serão tomadas para auxiliar a comunidade, no entanto, não retornou às mensagens até a publicação deste material. Em caso de posicionamento, a matéria será atualizada. A Secretaria dos Povos Indígenas do Ceará (Sepince) informou, na manhã desta sexta-feira, 19, que tem acompanhado atentamente os acontecimentos com o Povo Anacé, em Parnamirim, no município de Caucaia. "Estamos em diálogo contínuo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social e com o coordenador da Regional 2 da Funai, buscando contribuir na mediação pacífica e tranquila. Como parte desse esforço, em conjunto com a SSPDS, buscamos garantir a proteção e a defesa do povo indígena", destaca.