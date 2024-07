Após quatro meses aguardando cirurgia, idoso consegue realizar procedimento em Fortaleza

Crédito: Divulgação/Governo do Estado

O idoso Gilberto Otaviano dos Santos, 79, conseguiu realizar a cirurgia para retirada de hérnia escrotal após quatro meses na fila de espera . A família afirma que o Hospital Dr. César Cals liberou a internação do paciente na quarta-feira, 17, e realizou o procedimento na manhã desta quinta-feira, 18.

Ao O POVO, a Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) e o Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC) informaram por meio de nota no dia 15 de julho que não havia falta de insumos para a cirurgia do paciente e que a equipe estaria completa.

O texto da nota afirmou ainda que a cirurgia eletiva aconteceria ainda neste mês de julho. Dois dias depois, o Hospital entrou em contato com Ruthbergson para marcar o procedimento. Nesta manhã o idoso passou pela cirurgia. "Foi muito bem sucedida. Ele foi encaminhado para a UTI por precaução", disse o filho.