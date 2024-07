Olímpíada: Prefeitura volta atrás e deve pagar viagem das outras equipes classificadas

Inicialmente, quatro das cinco equipes da Capital classificadas para a final da Olimpíada Nacional em História do Brasil ficaram fora do custeio; recursos para os demais finalistas virão de parceria entre Prefeitura e iniciativa privada

Os estudantes das quatro escolas da rede municipal de ensino que não receberiam ajuda financeira para participar da final da Olimpíada Nacional em História do Brasil (ONHB) terão a viagem custeada pela Prefeitura de Fortaleza . A decisão foi confirmada pelo poder público nessa quarta-feira, 17, e deverá garantir a presença dos 15 representantes de escolas públicas da Capital entre os mais de 200 cearenses na final do certame, que ocorrerá em Campinas, nos próximos dias 24 e 25 de agosto.

A parceria foi uma alternativa ao decreto N°11.578/23, que limitava a SME a custear apenas a equipe de maior pontuação em competições com mais de uma equipe fortalezense na final.

Relembre o caso

Inicialmente, apenas uma das cinco equipes classificadas para a final teria viagem, hospedagem e alimentação custeadas pela Prefeitura, como previsto na Lei N°11.320. O limite se deve ao decreto N°15.578/23, que limita a Prefeitura a custear apenas a equipe de maior pontuação em competições com mais de uma equipe fortalezense na final.

A decisão foi questionada por estudantes e professores, que iniciaram uma mobilização junto à comunidade para arrecadação de recursos e cobrança à SME. Os docentes também ponderaram que o valor necessário para auxiliar as equipes (cerca de R$ 50 mil) seria irrisório frente ao montante de R$ 1,2 milhão destinados pelo mesmo decreto para situações como esta.

“A própria Secretaria pediu às escolas para que houvesse inscrição nessa Olimpíada. Nós participamos da Olimpíada, nós chegamos à final da Olimpíada e não recebemos apoio para levar as equipes à final da Olimpíada?”, argumentou Isaac Santos, um dos docentes responsáveis pelas equipes.



Ceará é o estado com maior número de finalistas pelo terceiro ano seguido

Com 93 equipes classificadas para a decisão da 16° ONHB, o Ceará é, pelo terceiro ano consecutivo, o estado com mais representantes na final. A última vez que o Ceará não teve a maioria de estudantes foi em 2021, quando enviou 56 times, ficando atrás de São Paulo e do Rio Grande do Norte, ambos com 58 equipes.

Neste ano, a competição conta com 340 grupos finalistas espalhados pelos 26 estados e Distrito Federal, dos quais 27% são de escolas do Ceará. Em comparação, a terra da luz soma mais que o dobro do segundo colocado, Bahia, que enviará 43 equipes para a decisão da ONHB, e o triplo do terceiro, Pernambuco, que terá 31 trios na final.