Metrofor alerta para risco de empinar pipas em linha férrea de Fortaleza

Geralmente a prática ocorre no mês de julho, período de férias escolares e temporada dos ventos no Ceará. Os riscos são de atropelamentos, atrasos do serviço metroviário e até choque elétrico

As linhas férreas localizadas na Parangaba e no Vila União, bairros de Fortaleza, têm sido ocupadas por jovens que desejam soltar pipas neste mês de julho, período das férias escolares. A atividade recreativa, normalmente realizada ao fim da tarde, foi registrada por câmeras do Metrofor, mas pode ser tipificada como crime.



O equipamento de segurança da Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos capturou, no início deste mês, imagens que mostram crianças, adolescentes e adultos dividindo espaço com um VLT que percorria o trecho da rua Júlio Verne, no bairro Parangaba.

No registro, é possível identificar o momento em que as pessoas ficam na frente da locomotiva enquanto ela se aproxima.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As câmeras da Metrofor também registraram a mesma situação na avenida Lauro Viêira Chaves, no bairro Vila União. Na ocasião, os jovens chegaram a ficar a poucos metros de distância do VLT.