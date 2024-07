Inscrições para curso gratuito de inglês para alunos de escolas públicas termina nesta quinta

Inscrições ficam abertas até esta quinta-feira, 18, já as aulas tem previsão de ínicio no dia 27 de julho

As inscrições devem ser feitas exclusivamente por meio de formulário eletrônico disponível no link , acompanhadas da documentação exigida conforme o edital, por meio da Internet.

As inscrições para o Curso de Inglês Básico do Projeto Nova Língua (Prolíngua) encerram nesta quinta-feira, 18. O curso é oferecido pela Casa de Cultura Britânica da Universidade Federal do Ceará (UFC). Voltado para estudantes que estejam concluindo ou terminaram o ensino médio em escolas públicas, em 2023 ou 2024, o projeto visa proporcionar conhecimentos fundamentais de inglês para quem teve pouco ou nenhum contato com o idioma.

De acordo com o Prolíngua, as aulas estão programadas para iniciar no próximo dia 27 de julho e serão realizadas presencialmente aos sábados, das 8h30min às 12 horas, na Casa de Cultura Britânica da UFC, localizada no Campus do Benfica, em Fortaleza. O curso compreende dois semestres letivos, totalizando 128 horas de aprendizado (64 horas por semestre).

Cronograma do curso

09 de julho - Publicação do Edital

12 de julho a 18 de julho - Inscrições

19 de julho - Análise Documental

22 de julho - Resultado

27 de julho - Início das Aulas