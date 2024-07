Pesquisador da UFC tem projeto selecionado pelo Instituto Serrapilheira

Pesquisadores aprovados no projeto vão receber apoio financeiro, entre R$ 200 mil a R$ 700 mil, por cinco anos. Um dos aprovados no edital é da Universidade Federal do Ceará (UFC)

Além disso, outras 20 pessoas foram aprovadas, com foco em cientistas em início de carreira com cargos permanentes em instituições de ensino e pesquisa com atuação nas áreas de ciências naturais, ciência da computação e matemática.

O Instituto Serrapilheira revelou os resultados de dois editais que visam impulsionar a pesquisa científica no Brasil com um aporte financeiro significativo. Um total de 33 pesquisadores de 12 estados foram selecionados para receber o apoio de mais de R$ 21 milhões para realizar pesquisas.

Entre os 20 pesquisadores selecionados na 7ª chamada pública está o pesquisador nordestino Arthur Pereira, que faz parte do Departamento de Ciências do Solo da Universidade Federal do Ceará (UFC).

O tema escolhido pelo o pesquisador é “as crostas biológicas do solo podem ser uma estratégia baseada na natureza para restaurar as terras secas brasileiras afetadas pela desertificação?". De acordo com Arthur, receber o apoio do Instituto Serrapilheira é motivo de grande orgulho, dada a sua grande relevância para a ciência brasileira.

“Além de apoiar uma temática sensível, que é a desertificação, o apoio do Serrapilheira será fundamental para elevar o nível da pesquisa e a formação de recursos humanos no âmbito do Departamento de Ciências do Solo e do Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solo, dos quais faço parte” disse o pesquisador.