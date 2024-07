Um militar francês ferido por faca em Paris e agressor é preso

Um homem armado com uma faca feriu um militar francês que participava de uma patrulha antiterrorista na estação de trem Gare de L'Est, em Paris, antes de ser preso, anunciou nesta segunda-feira (15) o ministro do Interior, Gérald Darmanin.

A vida do soldado, que ficou ferido no ombro, segundo relatou à AFP uma fonte policial, não corre perigo, acrescentou o ministro na rede social X.

O agressor, de 40 anos, já teve problemas com a justiça por um assassinato cometido em 2018, pelo qual foi internado em um hospital psiquiátrico, indicaram fontes policiais à AFP.