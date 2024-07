Trio suspeito de homícidio e ações criminosas é capturado em Itarema

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) realizou uma operação na tarde desta segunda-feira, 15, que resultou na prisão de um homem de 20 anos e na apreensão de dois adolescentes, suspeitos de envolvimento em homicídio e outras atividades criminosas na região de Itarema , distante 211 km de Fortaleza.

Segundo informações da Delegacia Regional de Acaraú, os suspeitos já respondiam por atos infracionais relacionados a homicídio doloso, tentativa de homicídio e roubo.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as investigações apontam que o trio é suspeito do homicídio de uma adolescente de 17 anos, no dia 10 de abril deste ano, na localidade de Volta do Rio, em Acaraú. Com as prisões efetuadas, sobe para quatro o número de suspeitos detidos por envolvimento neste crime específico.

As diligências foram coordenadas pelas equipes da Delegacia Municipal de Itarema e da Delegacia Regional de Acaraú, com o apoio do Departamento de Polícia Judiciária Interior Norte (DPJI-Norte). Após buscas na região, os policiais cumpriram os mandados judiciais e encaminharam os suspeitos à sede da Delegacia Regional de Acaraú para os procedimentos legais.