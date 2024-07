Justiça recebe denúncia contra desvio de recursos de fundo dos direitos de idosos em Fortaleza

A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público do Ceará (MPCE), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco). Ao todo, 14 pessoas teriam desviado aproximadamente R$ 16 milhões do município

A Justiça do Ceará, por meio da Vara de Delitos de Organizações Criminosas (VDOC), recebeu denúncia contra um grupo de 14 pessoas, entre empresários e servidores públicos acusados de desviar recursos do Fundo dos Direitos da Pessoa Idosa de Fortaleza (FMDPI). A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco).

As investigações do Gaeco apontam que o grupo teria utilizado a estrutura do Núcleo de Produções Culturais e Esportivas (Nuproce), localizado no bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza, para desviar recursos públicos provenientes do FMDPI entre 2015 e 2021. Ao todo, eles teriam recebido aproximadamente R$ 16 milhões do Município.

Ainda segundo as investigações, os suspeitos faziam contratações fictícias, por meio do Nuproce, que podiam variar desde a não execução dos serviços até a realização parcial, seguida pela emissão de notas fiscais.