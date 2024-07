222 pessoas foram capturadas no CE por furto, roubo e receptação de fios em 2024

Número do primeiro semestre de 2024 é 6,1% maior ao observado no mesmo período de 2023, quando foram registradas 213 capturas desse tipo

De acordo com levantamento, somente nos dez primeiros dias deste mês de julho, 18 pessoas foram capturadas por crimes desse tipo. Número representa a metade das capturas que foram realizadas em todo o mês de julho do ano passado, quando houve 36 prisões.

De acordo com a SSPDS, para realizar capturas foram utilizadas tecnologias como o Sistema Agilis, que conta com "inteligência artificial aliada às câmeras de videomonitoramento", e o Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid) da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).

"Além do trabalho ostensivo da Polícia Militar do Ceará, as Forças de Segurança do Estado, por meio da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC), unidade especializada da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), realizam constantes fiscalizações em sucatas para verificar a existência da prática de receptação desse tipo de material, bem como operações para cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão", destaca SSPDS.