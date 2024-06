Mais de mil PMs reforçarão Segurança no Ceará a partir da próxima semana

De acordo com o governador Elmano de Freitas (PT), 1.135 policiais militares começarão a atuar nas ruas do Ceará a partir da próxima semana. O efetivo será distribuído principalmente em Fortaleza e Região Metropolitana. Objetivo é reforçar a presença dos agentes de segurança junto à população. Informação foi divulgada durante conversa semanal do governador com a população por meio das redes sociais, nesta quarta-feira, 12.

“A chegada desse reforço é para a nossa população perceber, ver e sentir uma maior presença da polícia nas nossas ruas. Vamos seguir no combate das organizações criminosas que tanto amedrontam o nosso povo”, destacou o governador Elmano de Freitas. Os novos PMs percorrerão ruas, praças, áreas de praias, centros comerciais e corredores de grande movimentação, prioritariamente.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com o recém-empossado, titular da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Roberto Sá, que participou da live por telefone, já houve orientação para que haja redistribuição do efetivo com base em um estudo de análise criminal.