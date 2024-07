Novo Centro de Documentação é entregue para armazenamento de arquivos educacionais no Ceará

Localizado na sede da Seduc, no bairro Cambeba, o local irá reunir documentos de caráter escolar de alunos e ex-alunos da rede pública, desde o ensino fundamental até o médio, como histórico escolar, certificados e demais arquivos com intuito de preservar e dar segurança aos documentos

Um novo espaço para o armazenamento de arquivos educacionais foi entregue pelo Governo do Ceará, na manhã desta quarta-feira, 10, à Secretaria da Educação (Seduc), na sede do órgão, no bairro Cambeba, em Fortaleza.

O Centro de Documentação e Arquivo em Geral irá reunir documentos de caráter escolar de alunos e ex-alunos da rede pública do Estado, como histórico escolar e certificados que o público não tem mais acesso na unidade escolar de origem.

O espaço físico tem objetivo de preservar e dar segurança a esses documentos para que o público possa ter acesso a eles quando precisar.