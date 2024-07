Chuva gera curto-circuito em fiação elétrica de campus universitário no Benfica

As chuvas desta manhã em Fortaleza geraram um curto circuito em um fio elétrico próximo ao Centro de Humanidades I (CH1) da Universidade Federal do Ceará (UFC). A instabilidade fez com que a fiação pegasse fogo, atingindo galhos de árvores ao lado da rede elétrica. O local foi prontamente isolado por funcionários da Universidade e ninguém ficou ferido.

Ainda de acordo com que convive no CH1, a Enel Distribuidora, responsável pelo fornecimento de energia do Estado, já foi informada diversas vezes sobre os curtos circuitos, mas sempre alegam não poder interferir diretamente na fiação, devido ela estar dentro da propriedade da UFC.

"A empresa esclarece que os técnicos vão atuar na poda emergencial do galho, deixando a árvore dentro da distância segura até a rede elétrica. Sobre poda, a empresa esclarece que esses trabalhos de vistoria e poda de árvores são realizados em conjunto com as prefeituras municipais e são realizados de acordo com a necessidade de cada local. No caso da Enel Ceará, é responsabilidade da distribuidora realizar as podas quando a execução do serviço oferece risco elétrico durante a atividade, ou seja, quando há contato direto de alguma parte de árvore com a rede de distribuição de energia", disse.

Ainda no texto, a Enel informa que em caso de podas envolvendo risco elétrico, a solicitação pode ser feita por meio dos canais de atendimento, como o Call Center 0800 285 0196; pelas redes sociais – Facebook (facebook.com/enelclientesbr) e Twitter (@enelclientesbr); ou em uma das lojas da empresa.

O POVO contatou a UFC para mais informações sobre a poda das árvores e aguarda retorno.

Com informações da repórter Rogeslane Nunes/Especial para O POVO