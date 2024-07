Ex-empresário de forró é investigado por suspeita de importunação sexual em Fortaleza

Imagens foram gravadas dentro de um elevador em Fortaleza Crédito: Reprodução

Emanoel Gurgel, 71, fundador da banda cearense Mastruz com Leite, está sendo investigado por importunação sexual. O ex-empresário aparece em um vídeo supostamente cometendo o crime contra uma mulher dentro de um elevador no bairro Passaré, em Fortaleza, no dia 19 de junho recente. Nas imagens, o homem se aproxima da mulher e chega a segurar uma de suas mãos. Logo em seguida ele parece tocar de forma mais íntima no corpo dela, que se afasta visivelmente incomodada. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Veja vídeo do momento:

Por meio de nota encaminhada ao O POVO, a assessoria de Gurgel afirmou que a notícia foi recebida pelo ex-empresário com "surpresa" e nega que atitude tenha tido uma intenção inadequada. "Ele (Emanoel) esclarece que tentou apenas alertar a senhora sobre os riscos do tabagismo, citando que seu próprio pai faleceu devido a isso. Não houve qualquer tipo de postura indevida", destaca. "Emanoel Gurgel reafirma seu compromisso com o respeito e a dignidade de todas as pessoas, e está cooperando integralmente com as autoridades para esclarecer os fatos. Ele afirma que é inocente e que a verdade prevalecerá. E agradece o apoio de todos durante este momento", completa defesa em nota.

Ele afirma que é inocente e que a verdade prevalecerá. E agradece o apoio de todos durante este momento", completa defesa em nota.