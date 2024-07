Fortaleza amanhece com chuva nesta quarta-feira, 10; veja previsão

A cidade de Fortaleza amanheceu com chuva nesta quarta-feira, 10. A Capital registrou, pelo menos, 3.2 milímetros (mm) de precipitação nas últimas 24 horas, de acordo com dados preliminares da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Além de Fortaleza, outros 14 municípios do estado apresentaram chuvas no período. Os destaques ficam para Quixeramobim, com 11 mm, Redenção, com 8 mm, e Milagres, com 7mm.