Saiba os destinos dos prédios que sediavam órgãos de segurança do Ceará

Com a inauguração do Cisp, estruturas como o Quartel Central do Corpo de Bombeiros e a Delegacia Geral da Polícia Civil foram transferidas para o bairro Aeroporto

Com o objetivo de promover a integração dos órgãos de segurança do Estado, o Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) foi inaugurado em novembro último pelo Governo do Estado.

Para a estrutura localizada no bairro Aeroporto, em Fortaleza, foram transferidos as sedes da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar (CMCB) e do Centro de Inteligência do Ceará (CIC).



Mas qual será o destino dos prédios que até então eram sedes dos órgãos de segurança do Estado? No último dia 20 de junho, foi anunciado que a antiga sede da SSPDS — localizada na avenida Bezerra de Menezes, no bairro São Gerardo — receberá um campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE).