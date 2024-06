Secretário da Segurança do Ceará visita sede das Forças de Segurança do Estado

As visitas são realizadas para que o secretário entenda a dinâmica de trabalho adotada por cada Força de Segurança e para repassar ao novo titular as principais demandas de cada segmento

No QCG, Roberto foi recebido pelo comandante-geral da PMCE, coronel Klênio Savyo , e por comandantes dos principais comandos da Polícia Militar na Capital, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e no interior do Estado, além de unidades especializadas. Na oportunidade, o secretário tomou conhecimento acerca da estrutura organizacional da Polícia Militar e atuação dos comandos e batalhões divididos em todo o Estado.

Na manhã desta terça-feira, 4, o gestor visitou o Quartel do Comando Geral (QCG) da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e a sede da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), localizados no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), em Fortaleza .

“Um dos meus principais objetivos é contribuir com os trabalhos para garantir a motivação dos policiais que estão nas ruas, e assim, eles possam realizar um melhor serviço à população cearense. Com nossos policiais motivados, as pessoas que estão envolvidas em crimes aqui no Ceará irão sentir o poder da ação policial”, pontuou o gestor.

As visitas são realizadas para que o secretário entenda a dinâmica de trabalho adotada por cada Força de Segurança e para repassar ao novo titular as principais demandas de cada segmento. Além de ir às sedes da Polícia Civil e Militar, o secretário também visitará às sedes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE); da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp); da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e da Academia Estadual de Segurança Pública (Aesp-CE).



Siga o canal de Notícias do O POVO no WhatsApp