Rodoviárias de Fortaleza terão 400 viagens extras durante mês de julho

Mais de 55 mil passageiros são esperados entre os dias 10 e 23 de julho Crédito: AURÉLIO ALVES

Segundo dados da empresa, apenas entre os dias 10 e 16 de julho, cerca de 55 mil passageiros devem embarcar nos terminais da Messejana, Antônio Bezerra e Engenheiro João Thomé. Os dias de maior movimentação devem ser as sextas-feiras, nas datas de 12 e 19 de julho, com mais de nove mil pessoas. As viagens ofertadas são intermunicipais e também interestaduais. Dentro do Ceará, os destinos mais procurados são as cidades de Sobral, Canindé, Juazeiro do Norte, Itapipoca e Iguatu. Já fora do Estado, os locais mais procurados são capitais como Teresina (PI), Natal (RN), Recife (PE), João Pessoa (PB), além do município de Parnaíba, no Piauí.