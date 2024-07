Prefeitura de Fortaleza entrega novo posto de saúde no bairro Jardim América

A Prefeitura de Fortaleza entregou, na tarde desta terça-feira, 2, uma nova unidade de Saúde localizada no bairro Jardim América, na Capital. O posto Doutor Raimundo Pontes Filho, que é o 11º equipamento entregue pela gestão e o 127º do município, começará os atendimentos já nesta quarta-feira, 3.

A unidade conta com três equipes de Saúde da Família, duas equipes de saúde bucal, assim como enfermeiros e agentes comunitários de saúde.

A iniciativa visa reduzir a superlotação no posto Luís Costa, localizado no bairro Benfica, que recebia frequentemente os moradores do bairro Jardim América e adjacências. A previsão é que, por mês, cerca de 300 mil pessoas sejam atendidas no novo equipamento. “Essas pessoas não vão ter mais que se deslocar, serão atendidas perto de casa”, explica o prefeito José Sarto (PDT).