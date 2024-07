Estátuas da praça dos leões serão restauradas, diz Secultfor

Quem passa pelo centro de Fortaleza, mais precisamente no cruzamento das ruas São Paulo com General Bezerril, se depara com a praça General Tibúrcio, conhecida pela população como praça dos leões, e com as estátuas e monumentos presentes por lá.

No início desta semana, as estátuas da escritora cearense Rachel de Queiroz, a “Criança com Golfinho”, as esculturas dos leões e leoas e o monumento em homenagem ao general que dá nome a praça foram retirados para serem restaurados.