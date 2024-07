Elenco sub-20 do Fortaleza participa de palestra sobre o Combate à Discriminação Racial Crédito: Divulgação / Fortaleza EC

Nessa última terça-feira, 2, o elenco sub-20 do Fortaleza participou de uma palestra sobre o Combate à Discriminação Racial, que ocorre nesta quarta-feira, 3. O momento, realizado no CT Ribamar Bezerra, contou com a presença de representantes da Polícia Civil e o departamento de psicologia tricolor. Shyela Gomes, psicóloga voltada às categorias de base do Leão destacou a importância da ação e, também, do dia em si. "Sabemos o quão importante é o dia 3 de julho em todo o país, diante disso fizemos o convite para os representantes da Polícia Civil do Ceará e eles prontamente aceitaram". "São jovens que estão em formação, muitos estão alojados no CT e o Clube sabe de seu dever social com todos eles", concluiu a profissional.