Profissionais denunciam suspensões de cirurgias no HGF; unidade afirma que serviço continua ativo

Um médico residente que atua na unidade afirmou que diariamente várias cirurgias são suspensas pela falta de técnicos de enfermagem. "O que passaram para a gente é que é por conta do piso da enfermagem, a cooperativa responsável pela contratação não estava querendo pagar o piso. O valor pago estava defasado e insuficiente", disse.

Profissionais da área da saúde do Hospital Geral de Fortaleza (HGF) relatam a suspensão de cirurgias eletivas em diversas especialidades por falta de profissionais. Segundo funcionários ouvidos pelo O POVO , o volume de cirurgias caiu há pelo menos dois meses.

Segundo ele, os mais prejudicados são os pacientes. Muitos são do Interior do Estado e têm dificuldades de conseguir transporte. "Chega no hospital e não consegue fazer", acrescenta.

Outra médica afirma que a especialidade na qual atua "segue basicamente com todas as cirurgias eletivas em centro cirúrgico suspensas por mais de 30 dias". "Nossa rotina de cirurgia basicamente não existe mais", relata.



"O HGF sempre teve histórico de deficiência de equipe, isso é crônico, desde o primeiro ano dos meus três anos de residência. No início do ano era falta de anestesistas, agora falta de técnico de enfermagem, sempre falta algo", explica.