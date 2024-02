Ceará tem mais templos religiosos do que estabelecimentos de saúde e educação

Dados do Censo 2022 foram divulgados nesta sexta-feira, 2, pelo pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Seguindo a tendência nacional, o Ceará tem mais estabelecimentos religiosos do que de saúde e de educação somados. Dados são do Censo 2022, divulgados nesta sexta-feira, 2, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Pela primeira vez, o IBGE divulga as coordenadas geográficas de todas as espécies de endereços do país, coletadas durante o Censo 2022 e detalhadas por municípios.

O Censo 2022 registrou 4,7 milhões de coordenadas no Ceará, que localizam diferentes espécies, que são definidas pelas finalidades de uso dos endereços. Dos quais 80,5% (ou 3,8 milhões) são domicílios particulares e 0,07% (ou 3,3 mil) são domicílios coletivos.