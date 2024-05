Ceará lança projeto que atua na organização das unidades básicas de saúde

Com 20 municípios com adesão, a iniciativa tem o investimento de R$ 11,5 milhões. O projeto se baseia em ações de educação permanentes, planificação da atenção à saúde e rede de articuladores nas cinco regiões de saúde do Ceará.

Em um evento realizado em Limoeiro do Norte, o Governo do Ceará, junto a Secretaria de Saúde (Sesa), lançou o Projeto de Braços Abertos, que atua nos processos de trabalho das unidades básicas de saúde. Com 20 municípios com adesão, a iniciativa tem o investimento de R$ 11,5 milhões. Lançamento foi na quinta-feira, 18.

Participando por vídeo, Elmano de Freitas deu destaque a atenção que foi direcionada à saúde básica no Ceará. “É na unidade básica que o cidadão chega primeiro para ser atendido. Estamos iniciando esse trabalho de fomento e temos absoluta segurança que irá representar um aumento significativo no trabalho já realizado no Vale do Jaguaribe. Vamos de braços abertos para fazermos mais pela nossa população”, apontou.

A cobertura de Atenção Primária à Saúde (APS) no Ceará é de 95,03%, sendo considerada atualmente a quarta melhor do país. Titular da pasta da saúde, Tânia Mara Coelho ressaltou a importância da participação coletiva para o êxito do projeto.