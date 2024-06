UFC retomará atividades acadêmicas em 15 de julho, conforme novo calendário

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal do Ceará (Cepe-UFC) votou, na tarde desta sexta-feira, 28, o novo calendário acadêmico que estabeleceu o retorno das aulas no dia 15 de julho. A decisão ocorre após os docentes das Universidades Federais cearenses encerrarem o movimento paredista, que durou mais de dois meses.

Na última sexta-feira, 21, os docentes decidiram, por 107 votos a 58, pela saída coletiva da greve, mediante assinatura de acordo entre o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes) e Governo Federal, que ocorreu nesta quinta-feira, 27.

Os membros do Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do Ceará (Adufc) aceitaram a proposta do Governo apresentada em maio deste ano, que consiste em um reajuste salarial de 0% em 2024, 9% em 2025 e 3,5% em 2026.