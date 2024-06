Sindicatos de servidores universitários federais assinam acordo de greve com governo

As representações sindicais dos servidores das universidades públicas federais assinaram nesta quinta-feira, 27, o acordo de greve que consolida as propostas do governo aceitas pelas categorias. Professores e técnicos-administrativos apontam avanços no atendimento das demandas, mas ressaltam relação esmorecida com o governo no decorrer do movimento paredista.

Os ministros da Educação, Camilo Satana, e da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, e o secretário de Relações do Trabalho, José Feijó, estiveram presentes na assinatura do acordo. De acordo com Daniel Farias, diretor da Fasubra, este foi o único acordo que a ministra Dweck esteve presente.