Incêndio no Centro: rescaldo durou até a madrugada e bombeiros permanecem no local

Uma guarnição do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) permanece no local do incêndio registrado no Centro de Fortaleza nessa quinta-feira, 27. As chamas foram controladas ainda durante a noite, após mais de três horas de combate, porém uma equipe continua no local a título preventivo, informou o órgão.

De acordo com o CBMCE, os agentes foram acionados por volta das 19 horas para combater um incêndio em duas edificações comerciais, localizadas na rua General Sampaio.