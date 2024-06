Prefeitura de Fortaleza anuncia Plano Operacional para Parada Pela Diversidade Sexual

A Parada pela Diversidade Sexual em Fortaleza é a segunda maior do Brasil, ficando atrás do estado de São Paulo. A previsão é que 800 mil a 1 milhão de pessoas estejam presentes no ato

Com o tema “Radicalizar para existir, votar para ocupar”, o movimento visa conscientizar a comunidade LGBTQIA+ da importância da representatividade do público nos parlamentos.

O evento, que ocorre anualmente desde 1999, é idealizado pelo Grupo de Resistência Asa Branca (Grab) por meio da Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS), com o Governo do Estado do Ceará.

No dia 29, que antecede o movimento, o público poderá participar da pré-parada do movimento, que ocorrerá no Anfiteatro Praça de Messejana, a partir de 15 horas.

“A gente traz esse mote para que possa ser pensada estratégias de proposições, candidaturas e, nesse contexto, contribuir com uma sociedade melhor, mais inclusiva, para que as pessoas LGBTQIA+ possam ser mais respeitadas e que as políticas públicas sejam mais presentes na categoria”, pontua.

Tendo em vista que o ato será realizado após uma onda de violência no Estado do Ceará, o secretário da SDHDS, Francisco Ibiapina, reforçou que as Forças de Segurança estarão presentes na avenida e no entorno do local, visando garantir a segurança do público participante.

Plano Operacional

Trânsito

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) elaborou uma operação especial de mobilidade a fim de facilitar o acesso do público ao ato. O efetivo será composto por 80 agentes e operadores de tráfego.

O órgão iniciará as atividades no sábado, 29, a partir das 23 horas, com a coibição de estacionamento na avenida Beira Mar, no trecho compreendido entre as ruas Paula Barros e José Napoleão.

Já no domingo, 30, a partir das 16 horas, a equipe realizará o bloqueio da avenida Beira Mar, impactando desde a rua José Napoleão até a avenida Rui Barbosa. Os trios elétricos que serão utilizados no desfile seguirão pelo contrafluxo da avenida, no sentido Mucuripe/ Dragão do Mar.

Os condutores que precisarem se deslocar pelo perímetro terão como alternativa de desvio toda a av. Abolição até às 17h30min, quando será implementado o bloqueio da via no trecho compreendido entre as ruas Nunes Valente e Ildefonso Albano em decorrência do São João de Fortaleza.

A opção de desvio para aqueles que vêm na av. Historiador Raimundo Girão, sentido Centro/ Mucuripe é dobrar à direita na rua Antônio Augusto e à esquerda na av. Monsenhor Tabosa.