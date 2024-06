Cerca de 80 alunos participam de ação de limpeza na Lagoa da Parangaba

FORTALEZA-CE, BRASIL, 27-06-2024: Movimento Fortaleza Limpa, limpeza na lagoa da Parangaba. (foto: Beatriz Boblitz/O Povo) Crédito: BEATRIZ BOBLITZ

A Lagoa da Parangaba, considerada o maior espelho em volume d’água de Fortaleza, recebeu a ação "De Boa na Lagoa", que incentiva a preservação do equilíbrio ambiental. Na manhã desta quinta-feira, 27, cerca de 80 alunos da rede pública realizaram a limpeza simbólica do entorno da lagoa. Na ocasião, as crianças participaram de jogos de educação ambiental e presenciaram o plantio de mudas. Essa é a quarta e última ação do "De Boa na Lagoa", que ocorre em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho. Já receberam a ação a Lagoa do Opaia, no bairro Vila União; a Lagoa de Messejana e a Lagoa do Mondubim. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine As crianças da Escola de Tempo Integral Carolino Sucupira chegaram pouco antes das 9 horas no Polo de Lazer da Parangaba, localizado na av. Américo Barreira. Bem ao lado da lagoa, as crianças entre 9 e 10 anos participaram de jogos que incentivavam o descarte correto de resíduos, aprenderam sobre a importância da fauna local e receberam mudas de plantas nativas do Ceará.

Conforme Monica Pinto Cavalcante, diretora da unidade escolar, a ação complementa o conteúdo visto em sala de aula. “Elas podem vivenciar a importância de cuidar do entorno onde moram. A lagoa, além de trazer benefícios por ser uma área de lazer, também é muito importante para o meio ambiente. Ensinar isso pelo lúdico gera na criança um aprendizado mais rápido e duradouro”, disse a educadora. FORTALEZA-CE, BRASIL, 27-06-2024: Movimento Fortaleza Limpa, limpeza na lagoa da Parangaba. (foto: Beatriz Boblitz/O Povo) Crédito: BEATRIZ BOBLITZ FORTALEZA-CE, BRASIL, 27-06-2024: Movimento Fortaleza Limpa, limpeza na lagoa da Parangaba. (foto: Beatriz Boblitz/O Povo) Crédito: BEATRIZ BOBLITZ O evento é realizado através de uma parceria da Secretaria Executiva Regional 4 (SER 4) com o Cuca Ambiental, programa de educação ambiental da Rede Cuca. Em um dia de rápida mudança de tempo, que alternava entre o sol forte e ocasionais chuviscos, as crianças também fizeram a coleta de resíduos na margem do espelho d’água, de materiais descartáveis a restos de móveis.

“Envolvemos as crianças porque sabemos que elas multiplicam o conhecimento em suas famílias. É importante que as pessoas utilizem os espaços naturais da cidade de forma correta. Algo básico é recolher seus resíduos após utilizar esses espaços”, comentou Clarice Araújo, gerente de meio ambiente do Cuca Ambiental. A aluna Milena Sofia, de 10 anos e aluna do 5º ano, conta que foi a primeira vez que ela plantou uma árvore. "Isso é para a saúde dos animais e para nossa saúde. Por que melhora o oxigênio que a gente respira", disse a garotinha. FORTALEZA-CE, BRASIL, 27-06-2024: Movimento Fortaleza Limpa, limpeza na lagoa da Parangaba. (foto: Beatriz Boblitz/O Povo) Crédito: BEATRIZ BOBLITZ FORTALEZA-CE, BRASIL, 27-06-2024: Movimento Fortaleza Limpa, limpeza na lagoa da Parangaba. (foto: Beatriz Boblitz/O Povo) Crédito: BEATRIZ BOBLITZ FORTALEZA-CE, BRASIL, 27-06-2024: Movimento Fortaleza Limpa, limpeza na lagoa da Parangaba. (foto: Beatriz Boblitz/O Povo) Crédito: BEATRIZ BOBLITZ Por volta das 10 horas, após a chegada do secretário da Regional IV, Ubiratã Teixeira, foi iniciada a última parte do evento: o plantio de mudas nativas do Ceará. Com a ajuda dos jovens voluntários da Rede Cuda, foram plantadas mudas de mini lacre, beijinho, lutiela, pingo de burro, dracena fita, zebrina, ipês, pingo de ouro e jucás. Atualmente, a Lagoa da Parangaba, que dá nome ao bairro, passa por limpeza através do Movimento Fortaleza Limpa. Desta terça-feira, 25, estão sendo retirados resíduos sólidos, dejetos e materiais recicláveis. Também está sendo feita a retirada de aguapés e a supressão de plantas aquáticas. “Começamos tirando os aguapés, mas com cuidado para deixar uma quantidade suficiente para manter a oxigenação dos peixes. O aguapé cresce muito rápido, quando ele começa a cobrir o espelho d'água, é hora de retirá-lo”, comentou o secretário da Regional IV, Ubiratã Teixeira. Segundo o gestor, estima-se que a intervenção seja concluída em agosto deste ano.

Coleta de Lixo na Parangaba

No local, também estiveram presentes agentes do ciclo-monitoramento dos pontos de lixo do projeto Fortaleza Limpa. De bicicleta, eles realizaram o trabalho de conscientização para que os moradores não joguem lixo na lagoa, mas coloquem o lixo na calçada nos dias de coleta. A coleta na Parangaba é realizada nas segundas, quartas e sextas-feiras, no final da tarde. “A recomendação é que os moradores coloquem o lixo próximo ao horário de passagem do caminhão de coleta e em sacos bem fechados”, comenta Constantino Soares, coordenador regional 4 da Agência de Regulação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos de Saneamento Ambiental de Fortaleza (ACFor) O descarte de materiais de construção devem ser feitos em ecopontos. “Se o morador fizer uma reforma e gerar entulho, deve-se contratar um carroceiro para que ele leve os resíduos ao ecoponto. Deixar entulho em calçadas pode resultar em multa, que varia de R$ 200 a R$ 32.000”, ainda pontuou Constantino Soares.