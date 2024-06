Pet Móvel passa a oferecer vacina antirrábica gratuita em Fortaleza

Os horários de atendimento vão de segunda a sábado, das 7h às 12h e das 13h às 16h. Aos domingos, o serviço ocorre das 7h às 12h, mediante retirada de fichas para consultas. São disponibilizadas 40 senhas por dia, 20 no período da manhã e 20 no período da tarde, por ordem de chegada.

A partir desta quarta-feira, 26, as unidades do Pet Móvel passarão a disponibilizar o serviço de vacina antirrábica para gatos e cachorros. O programa destinado ao atendimento gratuito aos animais é uma iniciativa do Governo do Estado em conformidade com a Secretaria da Proteção Animal do Ceará (Sepa).

É possível ainda realizar o agendamento de castração nas unidades. Para reservar este serviço, é necessário que o tutor apresente documento oficial de identificação (RG e CPF) e comprovante de endereço. O procedimento cirúrgico, no entanto, não é realizado no mesmo dia do agendamento.



Atualmente, o Pet Móvel está instalado nas praças do bairro Curió e Conjunto Ceará, em Fortaleza.

O Programa Pet Móvel é um serviço do Governo do Estado por meio da Secretaria da Proteção Animal do Ceará (Sepa) e visa o controle populacional de animais domésticos e assistência veterinária.

Inaugurado em 5 de maio deste ano, o Pet Móvel é uma iniciativa gratuita do Governo do Estado e inclui serviços de consultas, encoleiramento antiparasitário, castração e exames preparatórios para a castração. Cada unidade de atendimento permanece no mesmo local durante duas semanas, de forma a assegurar a assistência dos animais castrados, que precisam tirar pontos e passar por revisão.