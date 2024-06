Estudantes de universidades públicas de Fortaleza terão passe livre em julho

A gratuidade nas passagens de ônibus será concedida de forma excepcional no período de férias escolares para alunos de instituições que estavam de greve

Alunos de Fortaleza têm direito a duas passagens gratuitas por dia por meio da carteira de estudante. No entanto, o passe livre não funciona no período de férias escolares. Será feita uma exceção aos universitários de instituições públicas de 1º a 30 de julho.

Os estudantes de universidades públicas de Fortaleza terão gratuidade nas passagens de ônibus em julho, diz o prefeito José Sarto (PDT). As instituições devem começar em breve a repor o calendário de aulas após o período de greve .

Para os alunos das escolas municipais, estaduais, particulares e universidades particulares, a gratuidade retorna dia 31 de julho, mas seguem tendo direito à tarifa estudantil (R$ 1,50) ao utilizar o transporte coletivo.

“Quero tranquilizar os alunos de universidades públicas que estavam em greve e agora estão retornando às aulas. O passe livre estudantil está garantido para vocês neste período que deveria ser de férias. Nosso compromisso com os estudantes não mudou! Tem aula, tem passe livre!”, afirmou o prefeito nas redes sociais.

A medida deve contemplar alunos da Universidade Federal do Ceará (UFC), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) e Universidade Estadual do Ceará (Uece).